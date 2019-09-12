Киев, , 13:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщило 12 сентября информационное агентство «Интерфакс-Украина».

"Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке», — рассказал он.

Дипломат отметил, что в данный момент идут работы по согласованию графиков двух президентов.

По его словам, дата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена, но высока вероятность встречи двух лидеров на Генассамблее ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировалась встреча Трампа и Зеленского в Польше во время мероприятий, посвящённых началу Второй Мировой войны, однако позже президент США отменил свой визит из-за надвигающегося урагана «Дориан».

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