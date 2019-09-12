Киев, 12 сентября 2019, 13:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщило 12 сентября информационное агентство «Интерфакс-Украина».
Дипломат отметил, что в данный момент идут работы по согласованию графиков двух президентов.
По его словам, дата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена, но высока вероятность встречи двух лидеров на Генассамблее ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировалась встреча Трампа и Зеленского в Польше во время мероприятий, посвящённых началу Второй Мировой войны, однако позже президент США отменил свой визит из-за надвигающегося урагана «Дориан».
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