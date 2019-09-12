Москва, , 13:49 — REGNUM Россия обеспокоена угрозами санкций со стороны Соединенных Штатов против компании «Роснефть», заявил 12 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы встревожены и заявлениями (спецпредставителя США по Венесуэле) Эллиотта Абрамса последних дней в части «всех опций на столе», что он периодически повторяет, и его угроз применить санкции к «Роснефти», — сказал в интервью ТАСС Рябков.

По его словам, хотя сами по себе санкции эффекта не производят, однако в МИД РФ обеспокоены отсутствием малейших признаков появления в политике Вашингтона «хотя бы элементов реального понимания ситуации и взаимосвязей различных процессов применительно к Венесуэле».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российская компания закупает «всё большие объемы нефти у Венесуэлы с большой скидкой», поэтому Вашингтону придётся решить вопрос о возможной реакции на действия «Роснефти».

В самой компании заявили, что продекларированную возможность введения санкций США в отношении «Роснефти» можно расценить как проявление недобросовестной конкуренции.

Читайте также: В США задумались о новых санкциях против России за Венесуэлу