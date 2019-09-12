Кызыл, , 13:49 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил на своей странице в соцсети «Вконтакте» китайского предпринимателя, основателя компании Alibaba Group Джека Ма.

«Я горжусь своей дружбой с этим человеком, мне нравится в нём искренность и какая то неземная мудрость. Нет, нет, мне не интересны его финансовое состояние, мы никогда не проявляли заинтересованность в статусе друг друга», — написал он.

Глава Тувы назвал миллиардера своим умным и преданным другом, с которым ему нравится быть рядом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об уходе Джека Ма с поста председателя совета директоров компании своей компании.

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