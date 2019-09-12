Ташкент, 12 сентября 2019, 13:49 — REGNUM Президента Узбекистана подписал указ «Об установлении безвизового режима въезда в Республику Узбекистан для граждан Китайской Народной Республики, включая Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики», сообщает портал правовой информации.
«Согласно Указу, с 1 января 2020 года установлен безвизовый режим въезда в Республику Узбекистан сроком не более 7 дней в установленном порядке через международные аэропорты страны для граждан Китайской Народной Республики, включая Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики», говорится в сообщении.