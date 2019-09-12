Ашхабад, , 13:46 — REGNUM «Наше великое будущее прочно связано со счастливой жизнью, гармоничным развитием молодежи. Молодежь — это мощь и авторитет нашей Родины!», — заявил президент Туркмении, выступая на VI съезде молодежной организации имени Махтумкули.

Глава государства отметил, что туркменские власти уделяют особое внимание вопросам нравственного, культурного и физического развития молодежи, а также условий для получения молодыми туркменистанцами современного образования.

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«Мы строим новые школы, детские сады, оздоровительно-развлекательные центры, оснащенные современными компьютерами, учебно-техническим оборудованием, интерактивно-мультимедийными технологиями», — добавил он.

Также Туркменский лидер рассказал участникам мероприятия о разработанной им доктрине образовательных реформ, в основе которой лежит «безграничная любовь к родному народу и независимой Отчизне».Читайте также: СМИ: Обучение во всех вузах Туркмении стало платным