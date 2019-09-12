Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Эдвин Уилсон, заместитель помощника министра обороны США по киберполитике, выступил 10 сентября на совместных слушаниях ряда комитетов Палаты представителей США. Темой слушаний было обеспечение безопасности национальной интернет-инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Кибербезопасность (сс) James N. Mattis

По словам Эдвина Уилсона, в поддержании устойчивости критических элементов инфраструктуры министерство обороны США тесно взаимодействует с министерством внутренней безопасности и другими ведомствами и учреждениями правительства США.

Эдвин Уилсон также сказал, что «защита в киберпространстве — это только половина дела», США дают понять своим вероятным противникам, что они сами способны провести разрушительные кибератаки. Он также обвинил стратегических конкурентов Соединённых Штатов — Россию и Китай — в проведении постоянных киберопераций с целью «подорвать военное преимущество США, угрожать критической инфраструктуре нашей страны и снизить наше экономическое процветание».

Чиновник Пентагона сформулировал и стратегию министерства оборона США в сфере кибербезопасности. Он назвал её «defending forward», что в переводе на русский язык можно перевести как «упреждающая защита».