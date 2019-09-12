Киев, 12 сентября 2019, 14:12 — REGNUM Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, в чём был смысл его громких заявлений о строительстве транспорта Hyperloop на Украине. Об этом он заявил 11 сентября в интервью ресурсу «Буквы».
Омелян добавил, что если украинские строители Hyperloop смогут привлечь деньги европейских доноров, проект может быть продолжен.
Напомним, В феврале 2018 года Омелян объявил о планах строительства тестовой площадки Hyperloop в Днепропетровске.
Hyperloop представляет собой капсулу, которая движется с огромной скоростью по вакуумному тоннелю. Данный вид транспорта был предложен американским бизнесменом Илоном Маском в 2013 г. Рабочего образца данного изобретения нет до сих пор.
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