Киев, , 14:12 — REGNUM Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, в чём был смысл его громких заявлений о строительстве транспорта Hyperloop на Украине. Об этом он заявил 11 сентября в интервью ресурсу «Буквы».

"Идея очень проста. Я просто хотел, чтобы украинцы поверили в себя, что мы готовы смотреть вперед, выбирать новые сверхсовременные технологии», — рассказал он.

Омелян добавил, что если украинские строители Hyperloop смогут привлечь деньги европейских доноров, проект может быть продолжен.

Напомним, В феврале 2018 года Омелян объявил о планах строительства тестовой площадки Hyperloop в Днепропетровске.

Hyperloop представляет собой капсулу, которая движется с огромной скоростью по вакуумному тоннелю. Данный вид транспорта был предложен американским бизнесменом Илоном Маском в 2013 г. Рабочего образца данного изобретения нет до сих пор.

Читайте также: Министр инфраструктуры Украины намерен предложить Tesla построить завод