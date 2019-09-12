Нджамена, , 13:35 — REGNUM Парламент Чада проголосовал за продление сроком на четыре месяца режима чрезвычайного положения в трех провинциях страны, где в последние недели обострились боевые действия между соперничающими этническими группами. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на резолюцию парламента от 10 сентября.

Чрезвычайное положение продолжит действовать в Западном районе Тибести, граничащем с Нигером, а также в восточных районах Сила и Уаддай, граничащих с Суданом. Впервые ЧП было введено советом министров Чада 19 августа.

По информации агентства, по меньшей мере 50 человек были убиты в ходе столкновений между полукочевыми скотоводами этнической группы загава, из которой происходит президент Чада Идрис Деби, и оседлыми фермерами, в основном из общины уаддиан.

«Следующие четыре месяца позволят правительству развернуть достаточно вооруженных сил, чтобы восстановить порядок и добиться разоружения», — сказал Исмаэль Чайбо, министр территориального управления.

Вооруженные силы Чада уже сталкиваются с угрозами безопасности на нескольких фронтах, включая исламистское восстание группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юго-западе страны.