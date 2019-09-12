Челябинск, , 13:25 — REGNUM Перспективным направлением сотрудничества Челябинской области и Узбекистана является участии предприятий Южного Урала в реализации на территории страны крупных инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В частности, на Южном Урале готовы принимать участие в строительстве газопроводов. Также Южный Урал может поставлять в Узбекистан как строительную технику, так и продукцию машиностроения.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот в 2018 году между областью и страной вырос. Рост продолжился в 2019-м. Власти Челябинской области и представители Узбекистана настроены на сохранение и развитие сотрудничества.

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