Ереван, , 13:13 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон был освобожден от занимаемой должности. Болтон был единственным высокопоставленным чиновником администрации США, посетившим Армению после бархатной революции. В разных кругах отмечается, что освобождение Болтона произошло на фоне ухудшения отношений США-Иран.

Araratnews. am поинтересовался у политолога Сурена Саргсяна, какое влияние может оказать освобождение Болтона на армяно-американские отношения.

«Уволнение Болтона на армяно-американские отношения, хотя бы в прямом смысле, не может иметь влияния. Его уход с этого поста означает изменение или смягчение американской позиции в санкционной политике в отношении России и Ирана. В этом плане, конечно, это может иметь второстепенное влияние на Армению, поскольку мы знаем, что Армения довольно сильно пострадала от антииранских и антироссийских санкций. Даже несколько армянских организаций оказались в американском санкционном списке из-за того, что сотрудничали с некоторыми иранскими или российскими организациями», — заявил политолог.

По его словам, освобождение Болтона может иметь только вторичное влияние на армяно-американские отношения, но по большому счету это будет ни положительным, ни отрицательным.

На вопрос, кто из муссируемых кандидатов более проармянски, или чье назначение может оказать какое-либо влияние на армяно-американские отношения, Саргсян отметил, что никто, подчеркнув, что все станет ясно после назначения.

Что касается ожидаемого в ближайшее время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США, чего ожидать от двусторонних отношений на фоне этой отставки?

«Визит Пашиняна не имеет двусторонней повестки, по большому счету, потому что он примет участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. До этого он посетит Силиконовую долину, встретится с представителями бизнеса IT — сферы, в Лос-Анджелесе — с армянской общиной, в повестке будут внутриобщинные проблемы, встретится с мэром Лос-Анджелеса, губернатором Калифорнии, но двусторонние встречи на данный момент неизвестны», — заключил Саргсян.

Газета «Грапарак» («Площадь») спросила у заместителя министра иностранных дел Армении Артака Апитоняна, внесет ли эта отставка изменения в повестку отношений Армения-США, известно, что Болтон был сторонником более жестких внешнеполитических подходов.

«Нужно понять, кто является следующим советником безопасности, чтобы понять, в каком направлении будут развиваться отношения. В любом случае, с господином Болтоном были установлены довольно хорошие рабочие отношения».

Какой уровень встреч ожидается во время визита Никола Пашиняна в США? «Именно в этот момент, когда вы задаете мне этот вопрос, происходит визит помощника замминистра обороны США в Армению». Он будет определяющим для будущих встреч? «Конечно».