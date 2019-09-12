Ереван, 12 сентября 2019, 13:13 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон был освобожден от занимаемой должности. Болтон был единственным высокопоставленным чиновником администрации США, посетившим Армению после бархатной революции. В разных кругах отмечается, что освобождение Болтона произошло на фоне ухудшения отношений США-Иран.
Araratnews. am поинтересовался у политолога Сурена Саргсяна, какое влияние может оказать освобождение Болтона на армяно-американские отношения.
По его словам, освобождение Болтона может иметь только вторичное влияние на армяно-американские отношения, но по большому счету это будет ни положительным, ни отрицательным.
На вопрос, кто из муссируемых кандидатов более проармянски, или чье назначение может оказать какое-либо влияние на армяно-американские отношения, Саргсян отметил, что никто, подчеркнув, что все станет ясно после назначения.
Что касается ожидаемого в ближайшее время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США, чего ожидать от двусторонних отношений на фоне этой отставки?
Газета «Грапарак» («Площадь») спросила у заместителя министра иностранных дел Армении Артака Апитоняна, внесет ли эта отставка изменения в повестку отношений Армения-США, известно, что Болтон был сторонником более жестких внешнеполитических подходов.
Какой уровень встреч ожидается во время визита Никола Пашиняна в США? «Именно в этот момент, когда вы задаете мне этот вопрос, происходит визит помощника замминистра обороны США в Армению». Он будет определяющим для будущих встреч? «Конечно».