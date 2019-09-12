Киев, 12 сентября 2019, 13:10 — REGNUM На Украине начались массовые обыски, связанные с уголовными делами против экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил 12 сентября юрист Андрей Портнов на своём telegram — канале.
Портнов отметил, что правоохранители посетили аэропорт Жуляны, чтобы выяснить какие документы использовал Порошенко во время перелёта на Мальдивы.
Он также добавил, что с обыском пришли в дом экс-главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая в данный момент проживает в Лондоне.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гонтарева заявила, что ей ничего не остаётся, как попросить политическое убежище в Великобритании, если Украина продолжит «гнобить своего же реформатора».
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