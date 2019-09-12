Киев, , 13:10 — REGNUM На Украине начались массовые обыски, связанные с уголовными делами против экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил 12 сентября юрист Андрей Портнов на своём telegram — канале.

«Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародёрстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств», — рассказал он.

Портнов отметил, что правоохранители посетили аэропорт Жуляны, чтобы выяснить какие документы использовал Порошенко во время перелёта на Мальдивы.

Он также добавил, что с обыском пришли в дом экс-главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая в данный момент проживает в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гонтарева заявила, что ей ничего не остаётся, как попросить политическое убежище в Великобритании, если Украина продолжит «гнобить своего же реформатора».

Читайте также: Экс-глава Нацбанка Украины может попросить политубежище в Великобритании