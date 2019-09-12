Москва, , 13:01 — REGNUM Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») предложил изменить методику расчета ущерба от лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Он обратил внимание на приказ Минприроды от 2015 года, который ввел так называемые зоны наблюдения и «передал регионам право определять, что в этих зонах наблюдения тушить пожары не надо, потому что это экономически необоснованно».

«Нам необходимо пересмотреть приказ и принять новую методику расчета ущерба от пожаров, которая бы учитывала не только стоимость древесины, но и ущерб, который нанесен, вред, который нанесен нашим гражданам», — заявил Николаев.

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