Ереван, , 13:30 — REGNUM В Армении должны освободить бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом журналистам заявил 12 сентября бывший министр обороны республики Сейран Оганян на заседании суда в отношении экс-президента.

«Самое главное это изменить меру пресечения в отношении Кочаряна и выпустить его на свободу», — отметил Оганян.

Журналисты заметили, что на бывшего министра обороны тоже заведено уголовное дело, однако он заявил, что не признает обвинение следственного комитета, так как оно необоснованно.

Напомним, сегодня в зале суда общей юрисдикции в Ереване началось судебное разбирательство в отношении экс-президента страны Роберта Кочаряна и других бывших должностных лиц в нарушении конституции при разгоне акции протеста 1 марта 2008 года.

Ранее сообщалось, что сторонники Роберта Кочаряна уже 4 день подряд проводят акции протеста у здания суда.