Москва, , 12:57 — REGNUM Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал комментировать ситуацию с гражданином РФ Олегом Смоленковым, который якобы был завербован США и работал на ЦРУ.

Читайте также: Разведка США вывезла своего «главного шпиона» из России в 2017 году

В Кремле подтвердили работу «шпиона США» в администрации президента России

«Комментариев нет», — заявил помощник главы государства.

При этом Ушаков также не стал отвечать на вопросы о том, были ли он знаком со Смоленковым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что США в мае 2017 года в рамках секретной операции экстренно эвакуировали за пределы страны высокопоставленного чиновника из российских государственных структур. По данным телеканала, он долгое время являлся «одним из наиболее высокопоставленных информаторов» ЦРУ во властных структурах России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что гражданин РФ Олег Смоленков, о котором идёт речь, несколько лет назад действительно являлся сотрудником администрации главы государства, однако был уволен внутренним распоряжением.

Также по теме: «Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации

Позднее газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что Смоленков последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова и мог иметь доступ к «чувствительной» информации, в том числе от спецслужб, однако за время своей работы он не был допущен к секретным сведениям. Это сообщение в Кремле опровергли, заявив, что Смоленков не имел доступа к секретной информации.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков опроверг наличие у «шпиона» Смоленкова доступа к секретным данным