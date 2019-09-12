Дамаск, , 12:57 — REGNUM Высокопоставленный полевой командир террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был на днях ликвидирован в восточной части сирийской провинции Идлиб. Речь идёт о боевике под псевдонимом Абу Абдель Мохсен аль-Джазрави. Он был гражданином Саудовской Аравии.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News. Издание ссылается на публикации активистов сирийской оппозиции в социальных сетях.

Абу Абдель Мохсен аль-Джазрави был убит вместе со своим телохранителем в городе Саракиб провинции Идлиб. Он входил в самую верхушку террористической организации. Ни одна из групп боевиков не сообщила о своей ответственности за эту ликвидацию.

Оппозиционные активисты полагают, что данную акцию могло провести сирийское правительство или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следует заметить, что под контролем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время находится подавляющая часть Большого Идлиба. Она же является самой многочисленной в этом регионе.

ИА REGNUM недавно сообщало, что один из лидеров данной группировки Абу Аль-Ашд вышел из её состава и обвинил своих бывших соратников в коррупции и присвоении денежных средств, что, по его мнению, стало главной причиной военных неудач в августе 2019 года в ходе боевых действий с Сирийской арабской армией.