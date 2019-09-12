Москва, , 12:56 — REGNUM Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию известна.

«Она (дата визита) известна, я просто не могу ее сейчас назвать, — цитирует Ушакова ТАСС. — Мы по согласованию с хозяевами будем говорить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита российского лидера в ближневосточное королевство, отметив, что точные даты поездки пока не определены. Песков пообещал проинформировать о датах визита сразу же, как только они станут известны.

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