Москва, 12 сентября 2019, 13:26 — REGNUM Российская сторона не исключает встречи участников иранской ядерной сделки на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил 12 сентября журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, чётких договоренностей о переговорах участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) пока не достигнуто. Подобный контакт значим с точки зрения «направления сигнала».
Рябков добавил, что вокруг ядерной сделки в настоящее время сложилась сложная ситуация, и встречи без договоренностей и без результатов способны создать лишь дополнительные вопросы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильский эксперт Амос Арель заявил, что встреча президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Рухани почти подготовлена. Она может произойти в кулуарах саммита Генеральной Ассамблеи ООН.
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