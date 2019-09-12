Рим, , 12:54 — REGNUM Совокупный рейтинг двух правящих партий Италии, либералов и популистов, составляет в настоящее время 42,7%, сообщает информагентство Askanews в четверг, 12 сентября, со ссылкой на опрос EMG.

Рейтинг Демократической партии — 23%, популистов из «Движения 5 звезд» — 19,7%.

Совокупный рейтинг трех правоцентристских партий составляет 48,1%: у «Лиги» Маттео Сальвини — 33,3%, у «Братьев Италии» — 7,8%, у партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» — 7%.

Рейтинг двух правящих партий, сформировавших «правительство меньшинства» без проведения выборов, в последние недели несколько вырос, однако оппозиция по-прежнему пользуется более высоким уровнем поддержки избирателей.

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