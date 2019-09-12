Москва, , 12:51 — REGNUM В пик летних пожаров тушилось лишь 10% возгораний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.

«Я хочу обратить ваше внимание, что в пик пожаров тушилось всего 10% от существующих пожаров», — сказал Николаев.

Виноват в этом, по его мнению, Минприроды.

«Причина — приказ Минприроды от 2015 года, который ввел так называемые зоны наблюдения и передал регионам право определять, что в этих зонах наблюдения тушить пожары не надо, потому что это экономически необоснованно», — отметил парламентарий.

Летом 2019 года площадь лесных пожаров превысила 3 млн га.