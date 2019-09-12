Москва, , 12:50 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте может посетить Россию, такой визит прорабатывается. Об этом сообщил 12 августа журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что филиппинский лидер может принять участие в Валдайском форуме, который проходит в Новгородской области. В настоящее время прорабатываются возможные кандидатуры участников мероприятия, добавил Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне гендиректор Совета национальной безопасности Филиппин Хермогенес Эсперон заявлял, что Дутерте может посетить Россию в октябре, так как у него есть много тем для обсуждения с российским коллегой Владимиром Путиным.

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