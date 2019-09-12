Сеул, , 12:51 — REGNUM Правительство Республики Корея нарастило государственный долг до 583 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо со ссылкой на данные министерства экономики и финансов.

Причиной увеличения госдолга стал дефицит госбюджета из-за проблем в экономике и низких налоговых сборов: за первые семь месяцев этого года удалось собрать лишь 157 млрд долларов, что на 667 млн долларов меньше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, правительство тратит существенные средства на поддержку отечественных производителей, страдающих из-за неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры; южнокорейский экспорт падает уже восьмой месяц подряд.

Впрочем, чиновники ожидают выправления ситуации во втором полугодии 2019 года, рассчитывая покрыть часть госдолга за счёт роста налоговых сборов.