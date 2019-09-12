Мадрид, , 12:46 — REGNUM «Жозеп Боррель — опытный человек, уполномоченный занять ключевой пост на ближайшие пять лет во внешней и оборонной политике, — гордо заявлял 2 июля испанский премьер-министр Педро Санчес после 48-часовых переговоров с европейскими лидерами о распределении должностей в ЕС. — С бюджетом в 14 миллионов, экстраординарной командой из более чем 4 тысяч сотрудников. Он будет председательствовать в советах министров иностранных дел и участвовать в заседаниях Совета Европы. Испания возвращается, причем мощно».

Подчеркивая важность работы, которая предстоит его министру иностранных дел, Санчес отстаивал свой результат, полученный на переговорах, пишет испанское издание El Mundo. Но этим политик не ограничился: он также заверил, что Боррель будет иметь больше власти, чем его предшественница, нынешний Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, итальянка Федерика Могерини. В частности, предполагалось, что команда испанца займется «внешним измерением» миграционного вопроса.

Однако избранная председателем Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен, представляя будущих вице-председателей во вторник, не оправдала ожиданий испанцев, вызванных словами Санчеса. Боррель действительно станет следующим Высоким представителем, если Европарламент его поддержит, но его полномочия будут не слишком отличаться от полномочий Могерини. Он будет курировать все, что непосредственно связано с внешней политикой ЕС, однако не будет напрямую заниматься ни гуманитарной помощью, ни беженцами из Африки и миграцией.