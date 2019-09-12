Сеул, , 12:57 — REGNUM Южнокорейские политологи ожидают существенных подвижек в переговорах США и КНДР в результате ухода со своего поста советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В то же время, Вашингтон может пойти на ряд уступок Пхеньяну, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Профессор женского университета Ихва Эрик Исли полагает, что отставка Джона Болтона позволит сделать позицию США более гибкой, что позволит сдвинуть с мертвой точки переговоры с КНДР. Однако в Пхеньяне могут расценить этот шаг как свою победу и свидетельство отказа от жесткой линии. Профессор университета Хандон Пак Вон Гон убеждён, что теперь переговорами будут руководить президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео. Что, впрочем, повышает риски зависимости переговорной позиции от предстоящих в 2020 году выборов.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что отставка Джона Болтона — однозначно положительная новость для Северной Кореи и шанс на возобновление переговоров. В то же время, политикам необходимо быть вдвойне осторожными, не поддаваясь изменениям политической конъюнктуры.