Кейптаун, , 12:43 — REGNUM ЮАР заключила новое торговое соглашение с Великобританией, которое вступит в силу в случае «жесткого» Брексита, сообщил 11 сентября африканский новостной портал «Maroela Media».

«Жесткий» Брексит предполагает выход Великобритании из Евросоюза без какого либо соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

Великобритания собирается покинуть ЕС 31 октября, и в настоящее время между ними не существует каких-либо торговых соглашений. Хотя премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поклялся не продлевать сроки выхода, парламент Великобритании принял закон, обязывающий Джонсона добиваться дальнейших отсрочек в случае, если соглашение не будет подписано.

11 сентября министр торговли и промышленности ЮАР Эбрахим Патель заявил журналистам в Кейптауне, что ЮАР и пять других стран в южноафриканском регионе и Великобритания заключили соглашение, которое станет неким гарантом и основой их дальнейших отношений в случае «жесткого» Брексита.

Патель сообщил журналистам, что соглашение гарантирует, что торговля с Великобританией будет продолжаться как обычно, независимо от того, покинет ли страна ЕС без соглашения или с ним.