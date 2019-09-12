В Дагестане открыли памятник ополченцам Ботлихского района
В Ботлихском районе 11 сентября 2019 года был открыт мемориал памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, исполнявших международный долг в Афганистане, участвовавших в боевых действиях в августе-сентябре 1999 года. В открытии памятника принял участие глава Дагестана Владимир Васильев.
В Дагестане ждут Путина, на 16 сентября объявили выходной
Во время визита Путина в Дагестан могут быть приняты важные политические и экономические решения, которые «будут иметь влияние на жизнь дагестанцев как минимум на ближайшие пять лет», пишет «Новое дело».
Дагестанцы хотят поднять бокал с Путиным за победу над боевиками и здоровье
В августе 1999 года Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства РФ, приезжал в Ботлихский район Дагестана, где в то время велись бои с бандой международных террористов, возглавляемых Хаттабом и Басаевым. В солдатской палатке в селе Ботлих Путин произнес речь, которую в Дагестане вспоминают по сей день. Ветераны тех событий напомнили о словах главы государства в ходе «прямой линии с президентом» в июне 2019 года.