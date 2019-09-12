Президент РФ Владимир Путин 12 сентября прибыл в Дагестан. О возможности визита главы государства в республику последние две недели писали местные СМИ. Владимир Путин ранее обещал посетить Дагестан в связи с торжествами, которые проходят в эти дни. Они посвящены 20-летию разгрома банд международных террористов в 1999 году.

Ожидается, что президент будет участвовать в открытии мемориала жителям Ботлихского района, которые стали ополченцами в ходе отражения атаки террористов в августе — сентябре 1999 года.