Луганск, 12 сентября 2019, 12:46 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики решили передать Украине 54 человека, которые были осуждены украинским судом до начала гражданской войны в Донбассе, сообщил 12 сентября «Луганский информационный центр».
Процесс передачи пройдёт возле населённого пункта Счастье, на линии соприкосновения сторон.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник предлагал передать Украине около 400 заключённых, отбывающих наказание на территории ЛНР, в случае, если украинская сторона согласится их принять.
Как сообщило французское издание La Croix, обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной является «бартерной сделкой с большой долей цинизма». Журналисты отметили, что это событие является успехом для президента Украины Владимира Зеленского, но оно не является шагом к решению проблемы Донбасса.
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