Ереван, , 12:49 — REGNUM Апелляционный суд Армении отклонил иск, поданный представителем экс-президента страны Роберта Кочаряна в отношении премьер-министра республики Никола Пашиняна, 12 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

«Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в течение пятнадцати дней после его опубликования», — говорится в решении суда.

Напомним, 17 сентября 2018 года Кочарян подал иск против Пашиняна с требованием принести публичные извинения за клевету, распространяемую премьер-министром в одном из своих заявлений, где он сказал, что «нельзя говорить о неприкосновенности бывших президентов, если они обвиняются в организации убийств». После этого адвокаты главы правительства заявили, что это заявление Пашиняна, послужившее причиной иска, не относилось к экс-президенту республики. 13 июня стало известно, что Кочарян отозвал свой иск.

В то же время суд принял решение о возмещении истцу компенсации в размере 200 тысяч драм в пользу ответчика. Однако защита Кочаряна не согласилась с расходами и на этом основании подала новую жалобу в Апелляционный суд.