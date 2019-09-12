Киев, , 12:31 — REGNUM 71% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. Результаты исследования опубликовала социологическая группа «Рейтинг» 12 сентября на своём официальном сайте.

Отрицательно к деятельности Зеленского относятся 11% опрошенных, 18% не смогли дать ответ.

«В сравнении с июлем, уровень удовлетворения работой главы государства вырос почти в полтора раза», — сказано в отчёте.

55% респондентов считают, что дела на Украине идут в правильном направлении, 18% так не считают.

Работу Верховной рады не смогли пока оценить 45% опрошенных, 39% одобряют деятельность парламента.

Исследование проводилось с 6 по 10 сентября 2019 года. В нём принимали участие 2500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Сергей Гармаш заявил, что Зеленский по всей видимости сомневается в возможности надолго сохранить текущий уровень поддержки. В конце 2019 года на Украине может начаться очередной политический кризис.

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