Киев, 12 сентября 2019, 12:31 — REGNUM 71% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. Результаты исследования опубликовала социологическая группа «Рейтинг» 12 сентября на своём официальном сайте.
Отрицательно к деятельности Зеленского относятся 11% опрошенных, 18% не смогли дать ответ.
55% респондентов считают, что дела на Украине идут в правильном направлении, 18% так не считают.
Работу Верховной рады не смогли пока оценить 45% опрошенных, 39% одобряют деятельность парламента.
Исследование проводилось с 6 по 10 сентября 2019 года. В нём принимали участие 2500 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Сергей Гармаш заявил, что Зеленский по всей видимости сомневается в возможности надолго сохранить текущий уровень поддержки. В конце 2019 года на Украине может начаться очередной политический кризис.
Читайте также: «Зеленский не очень уверен в стабильности» — эксперт