Кампала, , 12:36 — REGNUM Правительство Уганды одобрило создание Национального совета языка суахили, основной целью которого является введение суахили в качестве второго официального языка страны.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, Офвоно Опондо, исполнительный директор пресс-центра Уганды сообщил журналистам, что создание Совета предусмотрено в Конституции Уганды и ему поручена задача обеспечить установление суахили в качестве второго национального языка.

«В Конституции предусмотрено, что у нас должно быть два национальных языка: английский и суахили, однако мы не используем суахили. Данный совет будет заниматься наймом учителей суахили, которые будут направлены для обучения языку суахили в школах», — отметил Опондо.

По его словам, совет также будет осуществлять надзор за созданием политических, правовых и институциональных основ для установления стандартов, а также обеспечивать координацию и сотрудничество между министерствами, департаментами и учреждениями с целью эффективного продвижения, развития и использования суахили на всех уровнях.

Напомним, что английский язык являлся единственным официальным языком Уганды с момента обретения независимости в 1962 году. В 2005 году язык суахили был предложен в качестве второго официального языка страны.

Однако данное решение еще не было ратифицировано Парламентом страны, в связи с чем языки луганда и суахили используются в настоящее время лишь для межэтнического общения.