Москва, 12 сентября 2019, 12:25 — REGNUM Предстоящий Съезд «Единой России» будет посвящен подготовке к избирательной кампании в Государственную Думу в 2021 году и оценке результатов прошедших выборов. На Съезде также предстоит обновление партийных институтов с акцентом на электоральную составляющую. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии.
Андрей Турчак подчеркнул, что в 2020 году «Единую Россию» ожидает не менее напряженная работа, чем в текущем электоральном цикле.
По данным ЦИК «Единой России», 8 сентября завершились 6 419 избирательных кампаний, по итогам которых будут замещаться более 47 000 мандатов. В том числе — 4 кампании по выборам депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам; 19 — глав регионов; 13 — депутатов региональных законодательных собраний; 22 — депутатов гордум; 83 — по довыборам депутатов на региональном и городском уровнях и еще 3 кампании по прямым выборам мэров. Кроме того, в 83 субъектах РФ (без учета выборов в столицах регионов) было назначено 6 275 выборов в органы местного самоуправления.