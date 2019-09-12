Хартум, , 12:24 — REGNUM Африканский союз (АС) настоятельно призвал страны международного сообщества снять все экономические санкции в отношении Судана в соответствии с решением организации отменить приостановление участия Судана в деятельности АС.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, в заявлении, опубликованном Советом мира и безопасности Африканского союза, говорится, что странами-членами было принято решение снять с Судана ограничение на участие в деятельности Африканского союза. Совет настоятельно призвал другие заинтересованные стороны последовать его примеру.

Совет также подчеркнул необходимость устранить все экономические и финансовые барьеры для восточноафриканского государства, а также исключить Судан из списка стран, финансирующих терроризм, с целью стимулирования его экономики и активизации притока иностранных инвестиций в регион.

Совет также заявил, что поддерживает переходное правительство Судана, и призвал его и заинтересованные стороны провести парламентские и президентские выборы в стране.