Тбилиси, , 12:18 — REGNUM Основатель коммерческого банка в Грузии TBC Bank Мамука Хазарадзе представил новую политическую организацию «Лело», передает 12 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Мероприятие с выступлением Хазарадзе состоялось в Анаклии. Основатель организации заявил, что Анаклия — это место где должен произойти поворотный момент в Грузии.

Основатель банка добавил, что на этом месте будет реализован проект с большим потенциалом, который позволит Грузии укрепиться в регионе. «Мы должны внести свой вклад в это огромное перераспределение», — добавил банкир.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Мамука Хазарадзе заявил, что планирует учредить общественную организацию и политическую партию. В июле Генеральная прокуратура Грузии предъявила Хазарадзе обвинение в легализации незаконных доходов.

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