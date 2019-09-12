Нью-Дели, , 14:12 — REGNUM 11 сентября был назначен новый глава администрации премьер-министра Индии Нарендры Моди, им стал Прамод Кумар Мишра. Об этом сообщает индийское новостное агентств Джагран со ссылкой на официальные источники.

Прамод Кумар Мишра вступил в должность 11 сентября после ухода со своего поста прошлого руководителя администрации Нрипендры Мисры. Новый руководитель в прошлом являлся первым заместителем руководителя администрации премьер-министра, а также носил звание члена кабинета министров.

Напомним, что в конце августа прошлый руководитель администрации попросил Нарендру Моди об отставке, тот попросил его доработать две недели до назначения нового руководителя администрации. Нарендра Моди отметил профессионализм Нрипендры Мисры и поблагодарил его за совместную работу.