Нью-Дели, , 13:59 — REGNUM В своём обращении к участникам индийско-сингапурского делового саммита министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар заявил, что нынешнее руководство Индии во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди не испугается принятия сложных и неоднозначных решений. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Министр иностранных дел заявил, что правительство не ставит перед собой цель просто остаться у власти, не принимая решений, которые могут вызвать недовольство части населения. Правительство Моди, по словам Субраниама Джайшанкара, преследует цель построения «новой Индии» с развитой, инновационной и конкурентной экономикой.

Субраниам Джайшанкар заявил, что правительство намерено повысить объём ВВП Индии с двух триллионов долларов по обменному курсу до 5 триллионов долларов. Для этого, убеждён министр, необходимо проводить реформы, при этом они могут не удовлетворять интересы всех слоёв общества.