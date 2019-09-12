Нью-Дели, , 13:53 — REGNUM Основатель оппозиционной пакистанской партии Движение Муттахида Кауми Алтаф Хусейн, проживающий в изгнании в Лондоне, в беседе с журналистами заявил, что наблюдателей Совета по правам человека ООН необходимо отправлять не в Индию, а в Пакистан. Он объяснил свою позицию тем, что в стране происходят многочисленные акты агрессии в отношении белуджей и пуштунов.

По сообщению индийского новостного агентства Бхарат Таймс, комментарии Алтафа Хусейна стали реакцией на обвинения в отношении Индии со стороны пакистанской делегации на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве в геноциде и нарушении прав и свобод человека и гражданина в штате Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар).

Напомним, что новое обострение индо-пакистанских отношений произошло в результате отмены 370 статьи конституции Индии и упразднения особого статуса штата 5 августа. Кроме того, Алтаф Хусейн указал, что данный шаг индийского правительство значительно расширил избирательные права жителей штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар).