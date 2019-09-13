Шри-Джаяварденепура-Котте, , 06:48 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе выступил на церемонии вручения лицензионных сертификатов преподавателям тамильского, сингальского и английского языков в рамках национальной программы повышения квалификации педагогов. В своей речи премьер-министр заявил, что в случае победы на президентских выборах он намерен ограничить власть главы государства при одновременном усилении полномочий законодательных органов.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки Коломбо Пейдж, Ранил Викрамасингхе также пообещал найти политическое решение тлеющего этнического конфликта между тамилами и сингальцами.

Напомним, что премьер-министр соревнуется за право быть номинированным на роль кандидата в президенты от Объединенной национальной партии Шри-Ланки (ОНПШЛ). Основным конкурентом Ранила Викрамасингхе является его заместитель Саджитх Премадаса. Кроме того, действующий премьер-министр уже выступал в качестве кандидата от ОНПШЛ на президентских выборах в 2005 году и потерпел поражение от Махинды Раджапаксы.