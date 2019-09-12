Смоленск, , 12:00 — REGNUM «Губернаторская резиденция» в Гнездово Смоленской области, а также служебный автомобиль главы региона Lexus будут проданы, деньги будут направлены на решение проблем в здравоохранении региона, в частности — центральных районных больниц. Об этом решении заявил губернатор Алексей Островский в ходе 11-го заседания Смоленской областной думы VI созыва 12 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

Алексей Островский Admin-smolensk.ru

«Мы проводим политику, направленную на повышение социальных гарантий для смолян. Совместными усилиями нам удалось не только сохранить все без исключения льготы, которые были приняты властями, работавшими до нас, но и ввести десятки новых мер соцподдержки. При этом, к сожалению, в связи с катастрофическим положением бюджета Смоленской области у нас пока не получается решать в полном объеме иные социально значимые вопросы», — заявил глава региона в своем обращении к депутатам областной думы.

Губернатор подчеркнул — состояние центральных районных больниц в области «можно назвать катастрофическим», а отсутствие узких специалистов создает серьезные проблемы и для системы здравоохранения, а главное — для самих пациентов.

«В этой связи мною принято решение о продаже объекта в Гнездово — так называемой резиденции губернатора, а также о продаже моего служебного автомобиля Lexus. Все вырученные средства будут направлены на решение проблем в ЦРБ, в том числе — на приобретение жилья для специалистов, которые будут оказывать медицинские услуги, а также на улучшение материально-технической базы районных больниц, потому что они давно нуждаются в улучшении и обновлении», — заявил Островский.