Тегеран, , 12:21 — REGNUM Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что с уходом советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона, активно выступавшего за войну с Ираном, Белый дом начнет лучше понимать реальность. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Джон Болтон и Дональд Трамп

Чиновник отметил, что с уходом Болтона США лишились главного препятствия на пути понимания реальности. Он процитировал экс-советника американского президента о том, что «Ирана не будет через 3 месяца», ответив, что Иран, в отличие от Болтона, никуда не ушел.

Раннее стало известно о том, что президента США Дональд Трамп отправил Джона Болтона в отставку в связи с несогласием со многими из его предложений. Бывший чиновник нередко выступал за начало военных действий против Ирана.