Канберра, , 12:39 — REGNUM Правительство Австралии «оказывает давление» на Иран, чтобы освободить трех австралийских граждан из тюрьмы в Тегеране. Об этом, как передает АР, заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, выступая 12 сентября в Сенате в Канберре.

По ее словам, «их аресты не связаны с текущей конфликтной ситуацией», сложившейся между Ираном и Западом.

Пейн добавила, что она «много раз» говорила об арестах жителей Австралии со своим иранским коллегой, министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое жителей Австралии, двое из которых имеют британские паспорта, были задержаны в Иране предположительно за то, что они обустроили кемпинг в военной зоне в районе Джаджруд в провинции Тегеран.