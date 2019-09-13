Тегеран, , 06:36 — REGNUM Министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи заявил, что после увольнения советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона для врагов ИРИ наступят «тяжёлые времена». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, с уходом Болтона «Команда Б» потеряла своего главного игрока, в связи с чем ей будет сложнее вести широкую антииранскую кампанию во всем мире. Он отметил, что чиновник был уволен «с унижением». Чиновник также высмеял израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, который во время своей речи «убежал в бункер» после начала ракетного обстрела.

Раннее стало известно о том, что предвыборная речь Нетаньяху была прервана ракетным выстрелом.

«Команда Б» — термин, придуманный министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Дажвадом Зарифом для обозначения агрессивно настроенных по отношению к Ирану Джона Болтона, Беньямина Нетаньяху и принцев Саудовской Аравии и ОАЭ.