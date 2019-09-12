Тегеран, , 11:59 — REGNUM Глава ливанской военизированной шиитской организации Хезболла Хасан Насралла заявил, что любая война против Ирана приведет не к разрушению «оси сопротивления», а к уничтожению Израиля. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Выступая по случаю Ашуры, политик отметил, что Иран является центром «оси сопротивления» Израилю и США и ведет активную кампанию против «двух врагов». Он подчеркнул, что Хезболла хранит верность имаму Хусейну, а также учению основателя Исламской республики Иран аятоллы Хомейни. Хасан Насралла заявил о приверженности Ирана борьбе с угнетателями, отметив, что Верховный лидер ИРИ Али Хаменени— «имам Хуссейн сегодняшнего дня».

Хезболла — ливанская проиранская политическая партия и военизированная организация, приверженная идеологии основателя Исламской республики Иран аятолла Хомейни. Признана террористической в ряде государств.