Анкара, , 14:10 — REGNUM Пресс-секретарь Администрации Президента Турецкой Республики Ибрагим Калын заявил: «Необходимо правильно понимать нашу концепцию зоны безопасности. Я хочу обратить внимание на то, что мы используем этот термин в двух значениях. Первое — обеспечение пограничной безопасности, второе — безопасный для возвращения беженцев район».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Я говорю об этой зоне как продолжении Африна. Туда вернулось более 390 тыс. беженцев. При создании условий безопасности, жизненного пространства люди туда вернутся, однако важно проводить эти работы добровольно, безопасно и достойно».

Пресс-секретарь добавил: «Поэтому нашей целью на восточном берегу Евфрата является создать эти условия и сформировать зону безопасности, в которую вернутся люди. Если кто-то будет этим злоупотреблять в пользу других целей, Турция незамедлительно примет соответствующие меры».