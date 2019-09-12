Пекин, , 11:53 — REGNUM Китай приветствовал решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа отложить повышение тарифов на китайский импорт на две недели. Об этом 12 сентября сообщает газета The Guardian.

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Как заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, такие действия со стороны США — это «долгожданный жест доброй воли». Он отметил, что Китай надеется, что обе стороны создадут «благоприятные условия для переговоров».

Гао Фэн добавил, что китайские предприятия уже начали запрашивать цены на закупку сельскохозяйственной продукции США, включая соевые бобы и свинину.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 сентября, власти Китая заявили о намерении освободить ряд американских товаров от дополнительных пошлин. Эта мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.

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Вслед ха этим президент США Дональд Трамп согласился отложить введение пошлин на китайские товары на общую сумму в $250 млрд. Они начнут действовать не с 1 октября, а с 15 октября. Как заявил сам американский лидер, повышение пошлин отложено «по просьбе вице-премьера Госсовета Китая Лю Хе и по случаю празднования в Китае 70-летней годовщины основания КНР».

Напомним, США и Китай продолжают торговую войну, начатую в июле 2018 года, повышая пошлины на группы товаров. Целью этих мероприятий нынешняя администрация Белого дома заявляет изменение торгового баланса в пользу американских производителей.

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