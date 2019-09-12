Джакарта, , 11:53 — REGNUM Двое граждан из Южной Кореи и России получили награды (HWPA) от министерства иностранных дел Индонезии в Джакарте за вклад в защиту граждан Индонезии за рубежом, сообщает информагентство Antara.

Почетной награды удостоились Лим Кёнг Ил, сотрудник посольства Индонезии в Сеуле, и Валерий Радченко, почетный консул Индонезии в Санкт-Петербурге.

«Мы усердно работаем, чтобы защитить граждан Индонезии. В ближайшие два-три года правительство Южной Кореи планирует увеличить квоты для трудящихся-мигрантов из Индонезии», — заявила Лим Кёнг Ил во время получения награды.

МИД Индонезии также удостоил наградой семерых граждан Индонезии, две медийные компании, два региональных правительства, две неправительственные организации и два правительственных учреждения.

Напомним, HWPA — награда министерства иностранных дел Индонезии, которая вручается людям, содействующим защите индонезийских граждан за рубежом. Награда была учреждена в 2015 году.