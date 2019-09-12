Ташкент, , 11:52 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил поправки в законодательство, которые повышают минимальный возраст судей до 35 лет, сообщает 12 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на министерство юстиции республики.

Отмечается, что ранее минимальный возраст судей составлял 30 лет. Кроме того, лица, которые впервые назначаются на должность судей из резерва кандидатов, обязаны будут пройти обучение в Высшей школе судей. Минимальный возраст для народных заседателей был увеличен с 30 до 35 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании первого в стране международного арбитражного центра.

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