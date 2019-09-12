Анкара, , 12:16 — REGNUM Министр иностранных дел Ирака Мухаммад Али аль-Хаким на пресс-конференции, проведённой в Каире, заявил: «Мы ведём переговоры с Турцией на предмет ее военного присутствия на нашей территории. Ведём их через каналы МИД, армии и разведки. Турция понимает всю значимость и деликатность региона».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мухаммад Али аль-Хаким отметил: «В Ираке присутствует и Рабочая партия Курдистана. Мы полностью осознаем исходящую от нее угрозу. По этому вопросу мы с Турцией осуществляем плодотворную работу».

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.