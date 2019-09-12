Киев, , 11:52 — REGNUM В ходе заседания Верховной рады Украины сегодня, 12 сентября, депутаты Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции «Слуга народа» публично извинялись за голосование за других депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Провинившиеся представители «Слуги народа» в качестве наказания пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Однако на этом тема не исчерпалась — представитель партии Тимошенко «Батькивщина» Иван Крулько предложил созвать всех депутатов прошлого созыва, которые были уличены в таких голосованиях, и дать им возможность также «публично раскаяться».

Впрочем, руководство Рады эту инициативу не поддержало.

«Они так сделали потому, что так делали при Порошенко», — неуклюжая логика защиты кнопкодавов из большинства со стороны формально оппозиционной «Батькивщины». Они потому и властью стали, что общество не хотело, чтоб было, как при Порошенко!», — комментирует происходящее в парламент депутат «Оппозиционной платформы — за жизнь» Олег Волошин.

Он предлагает решать проблему таким образом — «мандат на стол, и можно не извиняться».

«Как и призывал всех Зеленский. Для того, чтоб вести себя прилично, принимать специальный закон не обязательно», — уверен оппозиционный парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал депутатов, пойманных на голосовании за коллег, и предположил, что после принятия законов о наказании «кнопкодавов» в парламенте Украины прекратится практика неперсонального голосования.