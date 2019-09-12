Анкара, , 11:55 — REGNUM Председатель исламистской Партии великого единства Турции Мустафа Дестиджи по поводу переговоров между Турцией и США насчёт создания зоны безопасности на севере Сирии заявил: «У нас нет ни единой минуты для того, чтобы ждать попусту. США пытаются отвлечь наше внимание. Турция не должна вступать в эту игру».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Дестиджи отметил: «Мы должны создать зону безопасности своими силами. Мы должны зачистить регион от террористов Рабочей партии Курдистана, Отрядов народной обороны и Демократического союза. Правительство США сейчас для нас — открытый враг. Если же это не так, пусть они откажутся от поддержки террористов».

Политик добавил: «Сирийцев, которые бежали из Идлиба к нашей границе, необходимо размещать в созданной зоне безопасности, или же, распахнув все двери, нисколько не препятствовать их движению в Европу».