Анкара, , 12:42 — REGNUM Постоянный представитель Турецкой Республики при ООН в Женеве Садык Арслан заявил: «Мы, подвергая опасности собственных солдат, сделали все возможное для предотвращения атак сил Башара Асада и его союзников на мирное население и гражданскую инфраструктуру Идлиба».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Садык Арслан отметил: «Если эти атаки не будут прекращены немедленно, гуманитарная катастрофа в Идлибе будет намного ужаснее той, что произошла в 2015 году».

Постпред добавил: «Турция является страной, принявшей наибольшее количество беженцев в мире. Европейский союз также должен исполнить свои обязательства и разделить с нами этот тяжёлый груз обеспечения беженцев».