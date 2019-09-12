Анкара, , 11:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Турецкой Республики сделало заявление по поводу предвыборных обещаний действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, направленных на аннексию долины Иордана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении МИД Турции говорится: «Подобные неправомерные попытки представить ситуацию свершившимся фактом совершенно неприемлемы. Мы призываем международное сообщество отреагировать на открытое попирание Израилем фундаментальных принципов права».

Напомним, что Нетаньяху на пресс-конференции, посвященной предстоящим досрочным выборам, проводимым в стране 17 сентября 2019 года, заявил, что, в случае своего переизбрания, долина Иордана, расположенная на западном берегу реки, будет, в координации с правительством США, в течение короткого времени занята Израилем. На западном берегу Иордана, находящемся под израильской оккупацией с 1967 года, незаконно находится около 250 поселений, где проживают более 400 тыс. евреев. Все израильские поселения на оккупированных территориях признаются международным правом незаконными.